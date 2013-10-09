Правоохоронці повинні вміти надавати першу допомогу, - МВС

У Києві на території навчального центру міського управління міліції відбулися спільні навчання медичних працівників Київського гарнізону МВС, медслужб Міністерства оборони, Служби безпеки України та внутрішніх військ у наданні невідкладної медичної допомоги потерпілим в екстремальних ситуаціях.

«Такі навчання проводяться третій рік поспіль, але сьогодні вперше організовано змагання серед медичних бригад, тому вони вважаються підсумковими. Нині тут кращі команди правоохоронних відомств, що продемонструють надання екстреної медичної допомоги» - наголосив заступник міністра внутрішніх справ України Сергія Лекарь, пише Управління зв’язків із громадськістю МВС України.

Під час навчань медичним бригадам були організовані конкурсні змагання за умов різноманітних надзвичайних ситуацій, де вони повинні надати допомогу потерпілому.

Потім присутні мали змогу пересвідчитися у вмінні працівників міліції надавати невідкладну допомогу як самим собі, так і своїм постраждалим колегам.

З цією метою присутнім була представлена умовна надзвичайна ситуація. За її легендою, група агресивно налаштованих молодиків вчинила напад на райвідділ міліції. Внаслідок цього було травмовано 14 правоохоронців. У той час, доки на місце події прямувала бригада медпрацівників, правоохоронці надавали собі та своїм колегам першу медичну допомогу. Відтак, правоохоронці наочно продемонстрували вміння та свою готовність у наданні медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях.

По закінченню навчань та всіх виступів відбулося нагородження кращих медпрацівників.

Отже, в номінації «За краще надання медичної допомоги» перше місце посіла медична бригада госпіталю і поліклініки ГУМВС в м.Київ. А в номінації «За краще надання домедичної допомоги» першість виборов старшина міліції Микола Полонський - співробітник полку міліції особливого призначення «Беркут». Всім медичним працівникам, які були задіяні у цих заходах, були вручені сертифікати про участь у навчанні.

Сергій Лекарь привітав усіх учасників і зазначив, що цьогорічний конкурс був надзвичайно ускладнений, але є великий прогрес у виконанні усіх відповідних заходів. «Я хотів би зазначити, що ми вели в оцінювання конкурсу надання медичної допомоги самими працівниками міліції. Навчання показали високий рівень координації роботи всіх задіяних мобільних медичних загонів правоохоронних відомств», – сказав Лекарь.

Нагадаємо, одним із яскравих прикладів був випадок, що стався на Львівщині. Тоді сержант міліції врятував життя чоловікові, у якого прямісінько на вулиці стався приступ епілепсії і він міг загинути.



Фото: МВС України

А на Вінниччині під час охорони громадського порядку старший лейтенант міліції врятував чоловіка, в якого стався судомний напад. За словами міліціонера, в ту мить він одразу згадав усе, чому навчали на заняттях із медичної підготовки.

Варто зазначити, що у цих та багатьох інших випадках потерпілим неабияк пощастило, що у потрібну мить поруч опинилася людина, яка знала, як діяти у такій складній ситуації.