У Луцьку міліціонери затримали групу неповнолітніх грабіжників

Луцькі правоохоронці затримали групу неповнолітніх грабіжників.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, групу із шести осіб затримали місцеві правоохоронці. Хлопці, застосовуючи насильство, скоювали пограбування на території обласного центру. Дії зловмисників правоохоронці кваліфікували, як грабіж.

До чергової частини Луцького міського відділу УМВС України у Волинській області буквально за дві години надійшло шість повідомлень про пограбування. Злочини скоювалися в одному районі міста. Завдяки оперативним діям міліціонерів зловмисників вдалося затримати якраз після скоєння чергового пограбування.

– Як з’ясувалося, низку кримінальних правопорушень скоїли молоді хлопці віком 16-17 років, – повідомив т.в.о. начальника луцького міського відділу міліції Анатолій Якимчук. – Ватажком у них був раніше судимий 19-річний місцевий житель. Юнак влітку звільнився з місць позбавлення волі.

Напередодні цих подій хлопці телефоном домовилися про зустріч, а відтак вирішили йти грабувати громадян. Їх жертвами стали люди різних вікових категорій. Неповнолітні зловмисники відбирали у потерпілих цінні речі: ювелірні вироби, мобільні телефони, гаманці. Загалом, за вечір молодики награбували добра більше ніж на три тисячі гривень. Більшість викрадених речей правоохоронцям вдалося вилучити та повернути власникам.

За даними фактами відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Триває досудове розслідування.

