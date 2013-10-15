На маршрутках Львова з’явилася соціальна реклама. Фото

На громадському транспорті Львова з’явилися наліпки із соціальною рекламою правоохоронців під гаслом: «Вибір є…Не помились!», які закликають громадян задуматися над тим, яку шкоду можна завдати собі вживаючи наркотики чи алкоголь.

Про це повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Ініціатором цієї соціальної реклами у вигляді наліпок на громадському транспорті виступило обласне управління МВС України у Львівській області.

Наліпка, візуально, розділена на дві частини, зліва - малюнок кайданок у яких зроблений напис: «алкоголь, наркотики, злочини», а праворуч – малюнок соняшника з написом: «життя, здоров’я, майбутнє».

Соціальна реклама зроблена таким чином, аби люди мали можливість задуматись над своїм майбутнім і над тим, яку шкоду може завдати вживання наркотичних речовин та алкоголю.

Наліпка «Вибір є…Не помились!» відразу «кидається» в очі, тому на зупинках і під час руху громадського транспорту і львів‘яни, і гості міста відразу звертають на неї увагу.

Профілактика злочинів завжди була пріоритетним напрямком роботи правоохоронців Львівщини, а також міліціонери постійно закликають мешканців міста до здорового способу життя, без наркотиків та алкоголю.