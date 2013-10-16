Співробітник ломбарду інсценував пограбування

На Чернігівщині співробітник ломбарду інсценував власне побиття і обчистив роботодавця, щоб розплатитися з боргами і допомогти дітям-сиротам. Принаймні, так він пояснив свій вчинок слідчим, які викрили грабіжника.

Він умовив товариша зіграти роль нападника на камери відеоспостереження. Співробітник ломбарду мав бути жертвою і дозволив бити себе по-справжньому, однак, перестарався - дістав струс мозку і кримінальну справу.

Зокрема, камери відеоспостереження зафіксували, як на співробітника ломбарду напав невідомий у масці. Продавець отримав кілька ударів у голову.

"Звалив як по-справжньому. А потом пістолетом в затилок втикнув і повів до сейфа", - розповідає продавець.

Вже у приміщенні ломбарду, погрожуючи пістолетом, нападник примусив жертву віддати гроші та золото. Загалом він забрав 25 тисяч гривень готівкою і коштовностей майже на чверть мільйона. Чоловік у чорному вивів продавця із приміщення, ще побив його ногами і зник. На все йому знадобилося трохи менше хвилини.

"Потім, тільки він вийшов, я нажав всі кнопки", - говорить продавець.

Державна служба охорони прибула через 2 хвилини. Нападник вже розчинився у натовпі. Постраждалому продавцеві викликали швидку і медики виявили у нього струс мозку.

"Після уміло проведених оперативно-розшукових заходів та під тиском доказової бази один із учасників злочину зізнався у скоєному – ним виявився співробітник ломбарду", - повідомив керівник міліції Чернігівської області Олександр Михайлик.

Співробітник ломбарду зізнався, що розіграти пограбування була його ідея. Спочатку знайшов кандидатуру для нападника. Це було непросто, бо мав довірити йому своє життя і до останнього переживав, щоб людина з пістолетом змогла вчасно вийти з ролі.

"Уже коли перед лицем був пістолет і пішов весь процес, страшнувато стало, чи він не заграється. Може і ніж у нього був, поранив би", - зазначив продавець.

Мета цього інсценізованого пограбування майже шляхетна, намагається переконати слідство головний його режисер. Нібито готівка мала піти на розрахунки із боргами. А от золото спільники хотіли закопати, а коли про пограбування забудуть, віддати його дітям-сиротам.

Оскільки бійка, відзнята на камери відеоспостереження, виявилася постановочною, кримінальне провадження вже перекваліфікували із розбою на крадіжку.

ТСН