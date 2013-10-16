В Одесі охоронець спалив дитячий атракціон

В Одесі правоохоронці затримали підозрюваного в підпалі дитячого атракціону.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, до чергової частини Приморського райвідділу міліції Одеси надійшло повідомлення від оператора «102» про те, що в Старобазарному сквері згорів атракціон.

На місце пригоди виїхали співробітники міліції, де до них із заявою звернувся 34-річний приватний підприємець – власник атракціону. Він попросив вжити заходи до невідомих осіб, які вночі підпалили надувний батутний комплекс вартістю 130 тис. грн.

«Як з`ясувалося, приблизно близько третьої години ночі якийсь хлопець прогулювався біля атракціону. За словами свідка, в його руках була пляшка з рідиною, яку він вилив на гумовий батут, після чого підпалив атракціон і зник», - повідомили у відділі.

За словами начальника Приморського райвідділу полковника міліції Олега Стратієвського, підозрюваного – раніше судимого 26-річного одесита - затримано.

Встановлено, що він працював охоронцем розташованого поблизу торгового лотка.

Стосовно підозрюваного слідчим відділом Приморського райвідділу міліції почато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (навмисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. За це правопорушення законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`ятнадцяти років. Приморським районним судом Одеси затриманому обраний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.