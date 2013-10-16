Правоохоронці Львова і Кракова проводять взаємообмін досвідом

До Львова 14 жовтня 2013 року прибула делегація представників міської та воєводської поліції Кракова з метою ознайомлення із програмою реформування львівської міліції «Львів – безпечне місто» та обміну досвідом на базі діючої програми «Безпечний Краків».

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, у Головному управлінні МВС України у Львівській області 15 жовтня відбулася робоча нарада керівництва управління міліції Львова на чолі з начальником ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Сергієм Зюбаненком та делегації польських поліцейських з міста Кракова на чолі з комендантом міської поліції Кракова молодшим інспектором Вадимом Дибою.

У ході спільної наради львівські правоохоронці ознайомилися з діючою програмою польських колег «Безпечний Краків» з метою впровадження її напрацювань в реаліції проекту реформування львівської міліції „Львів – безпечне місто”.

Зокрема, йшлося про вивчення та практичне застосування досвіду поліції Кракова в контексті відеомоніторингу міста з метою профілактики вчинення злочинів та правопорушень, застосування новітніх технологій у роботі державтоінспекції, вдосконалення системи криміналістичної профілактики серед неповнолітніх з урахуванням вимог Європейського Союзу, а також обговорення критеріїв та рівня оцінки роботи поліції населенням Кракова.

Також мова йшла про заходи, що сприяють зміцненню позитивного іміджу структури, співпраці із засобами масової інформації.

«Я радий вітати наших польських колег на львівській землі. Польські колеги близькі нам не лише територіально, але й по духу, тому ми хочемо запозичити всі навики роботи міліції у Європі і вдало втілити їх у роботі правоохоронних органів у Львові», - зазначив Сергій Зюбаненко.

У свою чергу львівські правоохоронці представили колегам з Кракова напрацювання та проекти щодо ініційованої Львівським управлінням міліції програми „Львів – безпечне місто”. Польські правоохоронці відмітили, що у програмі „Львів – безпечне місто” є напрямки, які також можна впроваджувати з метою підняття іміджу поліції та зміцнення правопорядку в Кракові.

Після завершення наради, делегація поліції Кракова відвідала місце будівництва нового сучасного приміщення Львівського міського управління міліції на вулиці Стрийській, де вже проводяться роботи по зведенню першого поверху майбутнього управління міліції міста Львова.