Злочинець під виглядом лікаря присипляв своїх жертв та грабував їх

На Житомирщині затримано злочинця, який під виглядом лікаря присипляв своїх жертв та грабував їх квартири.

Як повідомила УНІАН співробітник сектору громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Ольга Номерчук з посиланням на першого заступника начальника УМВС Житомирщини Василя Дячука, ”зловмисника затримали 10 жовтня і вже зібрали докази його злочинних дій”.

«В результаті проведення оперативно-розшукових і слідчих заходів у Житомирському районі міліціонери затримали раніше судимого 46-річного житомирянина, який підозрюється у причетності до скоєння низки специфічних злочинів. Судом йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває»,- сказав Дячук.

З’ясовано, що підозрюваний обирав жертвами людей, які відносяться до так званої групи ризику, осіб, що зловживають спиртним, та довірливих і малозабезпечених житомирян.

Затриманий володів знаннями лікаря-анестезіолога та міг використовувати медичні препарати, що у взаємодії з алкоголем викликали пригнічення нервової системи, сонливість або ж узагалі могли призводити до фатальних наслідків. Зловмисник представлявся своїм жертвам, серед яких були пенсіонери, лікарем і вводив велику дозу заспокійливого.

Користуючись безпорадним станом господарів, зловмисник виносив з їх квартир усе, що потрапляло йому під руку. Самі ж потерпілі поверталися у фактично пусту квартиру, якщо така взагалі у них залишалася.

Під час проведення санкціонованого обшуку у дачному будинку зловмисника правоохоронці виявили значну кількість речей, частина з яких стала речовими доказами у відкритих за фактами крадіжок кримінальних провадженнях. В ході обшуку вилучено документи на понад десяток чужих квартир, господарів деяких з них нині немає в живих, а самі квартири перепродані. Окрім того, у помешканні знайдені специфічні медичні препарати, пневматична та травматична зброя.

Затриманий раніше притягувався до кримінальної відповідальності за учинення тяжкого злочину на території іншого регіону.

Наразі два кримінальних провадження, відкритих за фактами крадіжок, слідством перекваліфіковано у ч.3 ст. 187 (розбійний напад, поєднаний із проникненням у житло) ККУ.

Судом відносно затриманого обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проводяться заходи, направлені на встановлення усіх осіб, які постраждали від дій зловмисника, а також інших осіб, причетних до скоєння цих кримінальних правопорушень.