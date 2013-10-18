У школі Львова, яку „замінував” невідомий, вибухівки не знайдено

Львівські правоохоронці не виявили вибухових пристроїв у школі №55 про замінування кої сьогодні вранці повідомив анонім.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, після ретельної перевірки спеціалісти вибухотехнічної служби, які провели обстеження приміщень школи №55 у Львові, а також прилеглих до неї територій, вибухових пристроїв не виявили.

Як зазначається у повідомленні, інформація про замінування навчального закладу не підтвердилася. У приміщенні школи та на прилеглій до неї території вибухових пристроїв не виявлено. Заняття у школі відновлено. На даний момент правоохоронці проводять слідчо-оперативні заходи для встановлення особи аноніма, який повідомив про замінування школи.

З початку 2013 року зі схожими повідомленнями про замінування різних об’єктів на Львівщині аноніми телефонували дванадцять разів. Згідно із законодавством «жартівники» будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за ознаками частини 1 статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).

