Глава МВС радить покращити роботу з особовим складом

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко взяв участь у підбитті підсумків навчального збору начальників територіальних підрозділів МВС України, що проходили в Національній академії внутрішніх справ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Захарченко дав настанову керманичам управлінь проаналізувати проблемні моменти у діяльності міліцейських підрозділів, зробити необхідні висновки, а також покращити роботу з особовим складом.

Глава МВС також акцентував увагу учасників зборів на необхідності взаємодії із громадськістю та представниками засобів масової інформації.

«Ми повинні першими надавати людям суспільно важливу інформацію. Потрібно пам’ятати про важливість співпраці із засобами масової інформації, з громадськими організаціями. І зрозуміти, що постулат «Людина – понад усе!» – це не гасло, це – пріоритети у роботі міліції», – наголосив Захарченко.

Міністр привітав керівників обласних підрозділів міліції з успішним опануванням програми підвищення кваліфікації і висловив упевненість, що вони застосовуватимуть набуті знання у своїй практичній діяльності.

Випускники курсів зазначають, що такі заняття вкрай важливі та необхідні. Вони також висловили побажання, щоб подібні курси були проведені і для керівників органів та підрозділів внутрішніх справ місцевого рівня.



Фото: МВС України

Нагадаємо, що впродовж кількаденних курсів керівники територіальних підрозділів внутрішніх справ підвищували свою професійну кваліфікацію, удосконалюючи форми і методи управління органами та підрозділами внутрішніх справ у сучасних умовах. Крім того, вони обговорили актуальні питання профілактики надзвичайних подій серед особового складу, а також стратегію побудови взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю.