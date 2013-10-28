Тернополянин вбив знайомого, тіло спалив і закопав на городі

Правоохоронці затримали 21-річного тернополянина, який вбив знайомого, спалив та закопав на городі.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, вбивство сталося минулого тижня у селі Хмелівка Теребовлянського району.

Про знайдене тіло міліціонерам повідомили жителі села, які побачили, як собаки риються на одному з городів. Коли підійшли ближче, виявили обгоріле тіло 31-річного місцевого мешканця.

Провівши оперативні розшукові заходи, слідчі в Івано-Франківську затримали тернополянина, який вирішив після скоєного переховатися в сусідньому місті, де винаймав квартиру.

Він зізнався, що потерпілого вбив, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння. Житель села зайшов у гості, де тернополянин тимчасово проживав зі свою співмешканкою. Під час застілля гість почав ображати жінку, що не сподобалося молодому хлопцеві. Відтак він побив його залізною трубою.

Побачивши, що чоловік від отриманих травм помер, тернополянин вночі відніс його тіло на чужий город, облив бензином і підпалив. Після цього кинув у викопану яму.

За даними правоохоронців, вогонь не надто пошкодив тіло загиблого, переважно обгорів одяг. А серйозний стан сп’яніння не дав можливості вирити молодику глибоку яму, тому тіло найшли собаки.

Щодо затриманого відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.