На Тернопільщині шахрайка виманила у дитини 7 тис. грн

На Тернопільщині затримали шахрайку, яка залякала дитину і виманила у неї 7 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, минулого тижня жінка залякала 13-річну жительку Козівського району тим, що на її матері лежить важке прокляття, для знаття якого необхідно принести з дому всі гроші, які притягують прокляття.

Шахрайка пообіцяла провести над ними ритуал очищення.

Під час ритуалу жінка наказала дитині тримати голову рівно і не повертатися. Коли ж дівчина за певний час таки оглянулася, щоб подивитися, чи вже завершився ритуал, жінки не було.

Згодом школярка повідомила про інцидент батькам, ті звернулися в міліцію.

Вчора правоохоронці затримали зловмисницю, яка виявилася 26-річною мешканкою Волинської області.

Щодо неї відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство).