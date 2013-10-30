МВС виділило для Донеччини 40 нових авто

Міністерство внутрішніх справ України виділило для Донецької області 40 нових автомобілів «Тойота «Пріус» для патрулювання.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області, 29 жовтня в Донецьку відбулося урочисте вручення 40 автомобілів «Тойота «Пріус» керівникам органів і підрозділів внутрішніх справ області, і презентував нові машини директор Департаменту матеріального забезпечення МВС України Павло Зінов.

По його словами, економічні автомобілі «Тойота «Пріус» оснащені гібридною силовою установкою і дозволяють в міському циклі рухатися на акумуляторних батареях, вони замінять «УАЗи» і «Жигулі», що відслужили свій термін. Гібридні «Тойоти» використовуватимуться виключно для патрулювання міст.

Зінов зазначив, що на даний час модернізація службового автотранспорту МВС проводиться по всій Україні, і дана програма розрахована на 1220 автомобілів. Сьогоднішні 40 нових автомобілів розподілено по всіх місьрайорганах області.

У свою чергу, начальник ГУМВС України в Донецькій області Роман Романів підкреслив, що модернізація технічного оснащення і використання сучасних технологій є першочерговими завданнями для керівництва обласного главку.

«Нові автомобілі дозволять забезпечити нормальну роботу патрулів на міських вулицях. Міліція повинна йти в ногу з часом і бути в повній бойовій готовності, щоб захищати населення і забезпечувати правопорядок», - сказав Романів.