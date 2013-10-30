Вбивця сім років переховувався в церкві

Співробітники відділу розшуку злочинців і зниклих громадян Управління карного розшуку ГУМВС України в Автономній Республіці Крим затримали співучасника тяжкого злочину, скоєного в Керчі сім років тому. Весь цей час чоловік шукав прощення і допомоги у Бога, замолюючи свої гріхи.

Про це УНІАН повідомили в секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в АР Крим.

Трагедія сталася у 2006 році. Під час сварки, після спільного вживання спиртних напоїв чоловік разом з подільником скоїв вбивство свого знайомого.

«Труп зловмисники загорнули в килим і винесли на вулицю. За фактом жорстокого вбивства було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Одного підозрюваного затримали по «гарячих слідах», а от другому вдалося сховатися, у зв'язку з чим він був оголошений у розшук», - розповів старший оперуповноважений відділу Управління карного розшуку ГУМВС України в АР Крим Владислав Жало.

З липня місяця цього року пошуком зловмисника зайнялися співробітники розшукового відділу Управління карного розшуку кримської міліції.

«Пошуки ускладнювалися тим, що розшукуваний ні з ким з родичів і друзів не спілкувався, не мав сім'ї і постійного місця роботи. Тому тривалий час йому вдавалося залишатися непоміченим, - зазначив старший оперуповноважений відділу Управління карного розшуку кримського Главку міліції Лев Карпенко.

Як виявилося, після скоєння вбивства чоловік виїхав на Рівненщину і з 2008 року постійно жив у християнському реабілітаційному центрі для алко- та наркозалежних людей у м. Острог, де і був затриманий правоохоронцями.

У громаді чоловік був на хорошому рахунку, відповідально трудився, хотів почати нове життя. Під час затримання він зізнався, що весь цей час щиро шкодував про свій вчинок, знав, що його розшукує міліція, але здатися в руки правосуддя йому не вистачало сили волі.

Однак ці запізнілі слова каяття не в змозі повернути життя людини, а самого підозрюваного звільнити від відповідальності за скоєння особливо тяжкого кримінального правопорушення. На даний час 46-річний зловмисник арештований, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.