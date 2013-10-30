У Чернівцях інженера БТІ затримали за хабар у 20 тис. грн

У Чернівцях правоохоронці під час отримання 20 тис. грн хабара затримали інженера-техніка міського бюро технічної інвентаризації (БТІ). Ці кошти жінка вимагала від місцевої мешканки за виготовлення технічної документації на збільшення житлової площі.

Про це УНІАН повідомили в секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Чернівецькій області.

Як зазначено в повідомленні, аванс в сумі 10 тис. грн хабарниця отримала у вересні цього року. А вже днями під час передачі залишку її затримали «на гарячому» працівники УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області. Кошти правоохоронці відшукали та долучили до матеріалів справи.

Наразі жінку затримано, вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.