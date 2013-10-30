Мер одного з міст Черкащини попався на хабарі

12:29, 30 жовтня 2013
Кримінал
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Вимагав 6,6 тис. грн за документи

За вимагання та отримання неправомірної вигоди оперативники УБОЗу затримали мера одного з міст Черкащини та його заступника. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Черкаській області.

До оперативників надійшла інформація про те, що мер одного з міст Черкащини спільно зі своїм заступником вимагає грошові з місцевого підприємця за надання дозволу на розміщення на території міста малої архітектурної споруди.

Оперативники відразу почали перевірку отриманої інформації. Працівники міліції встановили, що впродовж вересня – жовтня цього року високопосадовець спільно, та за попередньою змовою зі своїм заступником вимав від місцевого підприємця 6 600 грн хабара за надання дозволу на розміщення в місті торгової лавки. Отримавши підтвердження незаконної діяльності посадовців правоохоронці затримали останніх прямо на їхньому робочому місті.

За даним фактом слідчим управлінням УМВС України в Черкаській області проводиться розслідування кримінального провадження відкритого за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо оголошення їм про підозру, вживаються заходи щодо встановлення та документування додаткових фактів протиправної діяльності зловмисників.

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