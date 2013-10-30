Кадрові ротації в СБУ

Укази Президента України

Указами Президента України відбувся ряд призначень у Службі безпеки України. Президент України Віктор Янукович звільнив Петра Шатковського з посади першого заступника голови Служби безпеки України. Відповідний указ розміщений на офіційному сайті глави держави. Президент України Віктор Янукович призначив Володимира Тоцького першим заступником голови Служби безпеки України. Відповідний указ розміщено на сайті глави держави. Іншим указом Президента Тоцького звільнено з посади начальника Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим. Президент України Віктор Янукович призначив Геннадія Калачова начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим. Відповідний указ розміщено на сайті глави держави. Президент України Віктор Янукович призначив Володимира Маркевича начальником Управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Водночас з цієї посади Президент звільнив Юрія Гаврилюка. Відповідні укази від 30 жовтня 2013 року розміщені на офіційному сайті глави держави. Президент України Віктор Янукович призначив Олександра Кузнецова начальником Управління Служби безпеки України в Запорізькій області. Відповідний указ розміщено на сайті глави держави. Іншим указом Президент звільнив Сергія Рудого з посади начальника Управління СБУ в Запорізькій області.

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