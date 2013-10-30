На Рівненщині злодії „обчистили” сейф бізнесмена

У Здолбунівському районі Рівненської області зловмисники викрали із сейфа бізнесмена близько ста тисяч гривень.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області, в ніч з 28 на 29 жовтня невідомі через дах проникли на територію ковбасного цеху, де знаходився сейф із грошима, і обікрали його.

Як зазначають правоохоронці, у приміщенні було встановлено кілька камер відеоспостереження, однак зловмисники не потрапили в радіус їх дії.

Під час огляду приміщення правоохоронці зняли відбитки пальців та взуття.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 29 жовтня відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального Кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) - карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Проводиться розслідування.