У Києві відбувся круглий стіл щодо реформи правоохоронної системи

При підготовці проекту концепції реформи правоохоронної системи України необхідно визначити, в чиїх інтересах вона відбувається, а також чітко розмежувати сфери відповідальності різних правоохоронних органів для унеможливлення дублювання функцій.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні в ході круглого столу в Києві на тему “Питання концептуалізації реформи правоохоронної системи України” висловили ряд українських експертів.

Зокрема, колишній голова СБУ Ігор Смешко наголосив, що в європейських країнах відбувається максимальне розмежування функцій правоохоронних органів, а функції спецслужб не перетинаються і розділяються за діяльністю, тобто внутрішня та зовнішня діяльність.

“Головне питання при реформуванні правоохоронних органів - для чого і в інтересах кого вона відбувається - в інтересах правлячої партії, яку рано чи пізно змінить інша, чи і в інтересах громадянського суспільства”, - зазначив Смешко, додавши, що також одним із нагальних питань є пошук відповіді на запитання: авторитарну чи демократичну систему управління прагнуть побудувати в Україні.

За словами Смешка, крім розмежування повноважень правоохоронних органів, необхідно створити трирівневу систему контролю, в якій перший рівень контролю надається виконавчим органам влади, другий - законодавчій гілці влади і третім займається громадянське суспільство.

“Без вирішення питання створення системи координації контролю будь-яка реформа буде лише умовністю”, - зазначив екс-глава СБУ.

У свою чергу начальник Державного науково-дослідного інституту МВС України Михайло Вербенський зазначив, що при розробці концепції реформи необхідно дослідити моделі правоохоронних органів, які існують в різних країнах, і визначити їхні переваги та недоліки, сферу відповідальності правоохоронних органів, щоб сформувати їхні функції і тоді розробляти цілісну єдину концепцію.

Також, за його словами, має бути визначений перелік законопроектів для реалізації концепції.

Він погодився, що однією із систем контролю за діяльністю правоохоронних органів має бути громадянський контроль, але, у той же час, потрібно визначити його систему і кінцеві результати.

Продовжуючи тему, голова правління Центру політико-правових досліджень Ігор Коліушко зауважив, що практика показує, що для ефективного реформування правоохоронної системи необхідно піднятися над інтересами кожної окремої правоохоронної структури, щоб побачити системну цілісність проблеми.

“Необхідно визначити, що сьогодні потрібно реформувати і реформування чого є взаємозалежним”, - сказав Коліушко.

При цьому він зазначив, що виступає за створення Державного бюро розслідувань, яке б насамперед займалося антикорупційними питаннями у вищих щаблях влади та службовими злочинами в правоохоронних органах, не маючи повноважень, які сьогодні є у прокуратури.

За словами Коліушка, МВС повинна перестати бути поліцейською міліцією, а повинна стати міліцією з охорони правопорядку, маючи у себе функції кримінальної поліції, фінансової, яка б була відмежована від податкової міліції.

В контексті сказаного Коліушко висловив думку, що у підпорядкування МВС також повинна відійти прикордонна служба.

Водночас один із учасників круглого столу висловив думку, що Державна пенітенціарна служба України має бути позбавлена статусу правоохоронного органу так само, як це є в багатьох країнах Європи.