ДАІ затримала помічника нардепа на краденому позашляховику

У понеділок, 4 листопада, в Полтаві співробітники спецпідрозділу «Кобра» затримали помічника народного депутата України Валерія Головка, керівника Полтавської районної організації «Батьківщини» Анатолія Кононенка на викраденому позашляховику Range Rover. Про це повідомили в ДАІ Полтавської області, не уточнивши подробиць.

Як розповів УНІАН начальник відділу зі зв`язків із громадськістю УМВС України у Полтавській області Юрій Сулаєв, згідно з рапортом «Кобри», у ході затримання автомобіля з`ясувалося, що номерний знак кузова виготовлений кустарним способом, а сам автомобіль, за даними Національної бази ДАІ, з 2006 року числиться викраденим у Москві. Окрім цього, номерний знак на Range Rover з 14 липня 2009 року числиться за автомобілем КамАЗ, який належить жительці Київської області.

У прес-службі нардепа Головка УНІАН повідомили, що Кононенко став жертвою шахраїв.

«Зараз стало ясно, що він - жертва шахраїв. Ми просимо правоохоронні органи прослідкувати ланцюжок продажу машини, зрозуміти схему, як вона була продана, і покарати винних», - сказали у прес-службі.

У ході досудового слідства водій автомобіля пояснив, що їздить за генеральною довіреністю, а сам автомобіль купив через мережу Інтернет 5 років тому.

Зараз відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 290 Кримінального кодексу України (знищення, підробка або заміна номерів вузлів і агрегатів транспортного засобу). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.