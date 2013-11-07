На Рівненщині затримали телефонного шахрая

У Рівненській області бійці спецпідрозділу «Беркут» затримали телефонного шахрая під час передачі грошей.

Як повідомили в обласному управлінні міліції, пенсіонер органів внутрішніх повідомив, що його дружині на домашній телефон зателефонував невідомий та став вимагати гроші. Зловмисник заявив, що брат жінки потрапив у ДТП і йому загрожує кримінальна відповідальність. Питання можна вирішити, якщо родичі заплатять 3 тисячі гривень.

Дружина колишнього правоохоронця відразу зателефонувала чоловіку. Переконавшись, що з братом усе гаразд, подружжя домовилося із шахраєм про передачу коштів та повідомило про подію в міліцію.

Працівники міліції затримали зловмисника, коли він приїхав до будинку за зазначеною сумою. Ним виявися 32-річний житель Волинської області Віктор, який 27 серпня повернувся з місць позбавлення волі, де перебував покарання за вчинення крадіжки.

«За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України», – зазначив начальник Рівненського МВ УМВС в Рівненській області Руслан Мельник.

«Якщо громадяни стали жертвою шахрая за такою схемою, прошу повідомити чергову частину Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області за телефоном: (0362) 67-94-01, 67-94-02, 67-94-03 або за номером 102», – повідомив Мельник.