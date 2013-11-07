Двоє волинян розібрали на металолом міст через річку

У селі Старий Чорторийськ Маневицького районуна Волині невідомі викрали деталі до плавучого мосту (парому) через річку Стир. Із відповідною заявою до міліції звернувся сільський голова.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Волинській області.

Дільничні інспектори міліції встановили, що крадіжку скоїли двоє місцевих молодиків – 1989 та 1994 року народження. Як пояснили зловмисники, викрадене планували здати на металобрухт. Однак на заваді стали міліціонери, які вилучили у спритників майно, здобуте злочинним шляхом.

До слова, товариші уже потрапляли в поле зору правоохоронців, тож мають кримінальне минуле. Обоє не мають постійного місця роботи, а тому вирішили «заробити» на крадіжці.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено до п’яти років позбавлення волі.

Проводиться слідство.