В МВС привітали пенсіонерів і ветеранів органів внутрішніх справ
З професійним святом
В МВС України привітали ветеранів і пенсіонерів із Днем вшанування пенсіонерів і ветеранів органів внутрішніх справ.
У тексті привітання, розміщеному на сайті МВС, зазначається:
„Шановні пенсіонери і ветерани органів внутрішніх справ!
Колегія Міністерства внутрішніх справ і президія Асоціації ветеранів МВС України сердечно вітають ветеранів і пенсіонерів із Днем вшанування пенсіонерів і ветеранів органів внутрішніх справ.
Ваша натхненна праця, професіоналізм і досвід продовжують жити сьогодні, набуваючи нових виявів і вимірів у формуванні кращих традицій української міліції. Старші покоління правоохоронців можуть бути упевненими – їх багаторічний досвід сповна використовується молодими працівниками органів внутрішніх справ, що завжди сприятиме утвердженню миру і спокою в нашій державі.
Ми безмежно вдячні вам, шановні ветерани, за вашу важку копітку працю, величезний внесок у справу боротьби зі злочинністю, зміцнення правопорядку в державі, захисту конституційних прав і свобод громадян.
Зичимо вам міцного здоров‘я, щастя, радості, душевного спокою, родинного благополуччя і злагоди. Нехай серця зігріває щира вдячність людей за добрі ваші справи, зроблені на ниві правоохоронної діяльності!
З повагою,
Міністр внутрішніх справ України В.Ю. Захарченко