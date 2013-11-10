В МВС привітали пенсіонерів і ветеранів органів внутрішніх справ

В МВС України привітали ветеранів і пенсіонерів із Днем вшанування пенсіонерів і ветеранів органів внутрішніх справ.

У тексті привітання, розміщеному на сайті МВС, зазначається:

„Шановні пенсіонери і ветерани органів внутрішніх справ!



Колегія Міністерства внутрішніх справ і президія Асоціації ветеранів МВС України сердечно вітають ветеранів і пенсіонерів із Днем вшанування пенсіонерів і ветеранів органів внутрішніх справ.

Ваша натхненна праця, професіоналізм і досвід продовжують жити сьогодні, набуваючи нових виявів і вимірів у формуванні кращих традицій української міліції. Старші покоління правоохоронців можуть бути упевненими – їх багаторічний досвід сповна використовується молодими працівниками органів внутрішніх справ, що завжди сприятиме утвердженню миру і спокою в нашій державі.

Ми безмежно вдячні вам, шановні ветерани, за вашу важку копітку працю, величезний внесок у справу боротьби зі злочинністю, зміцнення правопорядку в державі, захисту конституційних прав і свобод громадян.

Зичимо вам міцного здоров‘я, щастя, радості, душевного спокою, родинного благополуччя і злагоди. Нехай серця зігріває щира вдячність людей за добрі ваші справи, зроблені на ниві правоохоронної діяльності!



З повагою,

Міністр внутрішніх справ України В.Ю. Захарченко





