У Горлівці 18-річний хлопець згвалтував 45-річну жінку

У Горлівці Донецької області правоохоронці затримали 18-річного хлопця, який згвалтував 45-річну жінку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Горлівського міськуправління МВС, до міліції зателефонував житель Калінінського району міста і повідомив про те, що невідомий згвалтував його 45-річну доньку.

За його словами, вранці жінка поверталася додому. У під`їзді невідомий хлопець, приставивши до горла ніж, змусив її зайти до квартири, де і скоїв злочин.

Начальник відділу карного розшуку Горлівського міськуправління міліції Олександр Подзоров повідомив, що в ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили і затримали 18-річного жителя Горлівки, який у скоєнні цього злочину зізнався. Стало відомо, що затриманий рік тому вже був умовно засуджений за грабіж, і випробувальний строк ще не закінчився.

Слідчим відділом Калінінського райвідділу міліції даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 152 КК України (згвалтування), санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Проводиться досудове розслідування.