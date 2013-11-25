У Сумах спробували зірвати роботу хлібокомбінату

У місті Суми міліція локалізувала конфліктну ситуацію, що виникла на місцевому хлібокомбінаті.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, повідомлення про те, що невідомі намагаються завадити роботі хлібокомбінату надійшло до чергової частини міського відділу міліції в неділю близько 10 години.

Згідно із повідомленням, на місце події виїхала слідчо-оперативна група, працівники спецпідрозділів «Беркут» та «Грифон».

Як з’ясувалося, біля прохідної заводу виникла конфліктна ситуація між працівниками охорони заводу та групою людей в формі приватної охорони. Останні намагались пройти на територію, але їх не пускали.

«На підприємство з метою проведення інвентаризації майна прибув представник арбітражного керуючого, призначений рішенням Дніпропетровського господарського суду. Його супроводжували охоронці приватної охоронної фірми. Але про це адміністрацію хлібокомбінату вони не повідомили», - зазначив перший заступник начальника обласного УМВС Руслан Скрипник.

З метою недопущення загострення конфлікту, працівники міліції вивели приватних охоронців за територію заводу, після чого їх доставили до міськвідділу міліції для дачі пояснень. Представнику арбітражного керуючого було запропоновано вирішити всі питання в робочий день.

«Ситуація, що виникла, жодним чином не позначилась на роботі підприємства», - наголошує обласний главк міліції.

За даним фактом триває перевірка. Враховуючи заяву співробітників хлібокомбінату, сьогодні розпочато кримінальне провадження за статтею 341 Кримінального кодексу України (захоплення державних або громадських будівель чи споруд).

Як повідомляв УНІАН, боротьба за контроль за сумський хлібозавод триває вже понад 5 років. Все почалося з конфлікту двох головних акціонерів – Анатолія Кисиленка та Сергія Колесникова. В результаті конфлікту обидва бізнесмени втратили контроль над підприємством.

До останнього часу сумський хлібозавод контролював дніпропетровський бізнесмен Костянтин Паршин.