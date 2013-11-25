На Львівщині вилучили 30 кг марихуани

Правоохоронці Львівської області вилучили у 65-річної жінки 30 кілограмів марихуани (близько 30 тисяч доз). Про це повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Вартість вилученого понад 500 тис. грн.

Під час огляду будинку правоохоронці виявили 14 поліетиленових пакетів, у яких знаходилась мелена речовина рослинного походження зеленого кольору з характерним запахом. Таку ж речовину, у поліетиленових пакетах та мішках, виявлено під час огляду господарських приміщень.

«Під час огляду території навколо помешкання жінки, ми натрапили на так звану «землянку», з якої вилучили 30 пластикових пляшок наповнених дрібно-меленою марихуаною. Загальна маса вилученої речовини становить близько 30 кг. Ми запобігли розповсюдженню 30 тисяч доз наркотичної речовини», - розповів начальник відділу легального обігу наркотиків управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків ГУМВС України у Львівській області підполковник міліції Юрій Черга.

Вартість вилученого наркотичного засобу за цінами «чорного» ринку становить понад півмільйона гривень.

Даний факт зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України. Дане правопорушення карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Розпочато досудове розслідування.