Тернопільські міліціонери створили власний банк крові

Тернопільські правоохоронці виступили з ініціативою створити донорський банк крові. Про це повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

«Незважаючи, що працюємо у мирний час, робота правоохоронців часто пов’язана з ризиком, – поділився думками керівник обласної міліції Віктор Сак. – Скільки трапляється випадків, коли міліціонери зазнають травм, поранень під час служби. У такі критичні моменти дуже важливо вчасно надати повний спектр лікарської допомоги, у тому числі буває потреба в донорській крові. Саме з цією метою управління міліції активно співпрацює з обласним центром служби крові, аби створити власний донорський банк».

Не тільки співробітники міліції, а й члени їхніх родин, ветерани та пенсіонери органів внутрішніх справ матимуть можливість скористатися донорською плазмою.

Зі слів головного лікаря центру служби крові Петра Лучанка, управління міліції – це друга служба в області, яка створила резервний банк крові. Першими соціальну програму, яка, до слова, стала найкращим проектом цього року, підтримали рятувальники.

Перші добровольці, серед яких керівники обласної міліції, аби власним прикладом заохотити до доброї справи колег, прибули до центру крові. Необхідні обстеження – і рідка сполучна тканина у спеціальних резервуарах була доправлена до камер зберігання. Петро Лучанко каже, що кров зберігатиметься у них, але доступ до банку матимуть усі співробітники міліції, члени їхніх родин, якщо виникне така критична ситуація.

Банк крові нові донори поповнюватимуть щотижня.