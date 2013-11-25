МВС закликає громадян до порядку під час акцій

МВС жодним чином не перешкоджатиме мирним протестам у разі дотримання громадського порядку та не обмежуватиме право громадян на свободу висловлення власної точки зору.

Про це повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Утім, викликають занепокоєння спроби деяких учасників мітингів, які проходять у столиці, спровокувати правоохоронців.

Незважаючи на кольори прапорів та гасла, під якими люди йдуть на демонстрації, міліціонери поважають кожну точку зору і прагнуть лише до того, аби на вулицях держави було спокійно.

Відтак, МВС вкотре закликає до порядку і попереджає про те, що у разі порушення Закону міліція буде вимушена притягти винних до адміністративної або кримінальної відповідальності винних.

Перекриття вулиць, невиконання рішень суду, пошкодження майна та інші протиправні дії можуть стати підставою застосування заходів впливу на порушників Закону.