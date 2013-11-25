Надійшло 16 заяв про кримінальні правопорушення під час акцій у Києві

Станом на 25 листопада до правоохоронних органів столиці надійшло 16 заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень під час масових заходів у центрі Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури м. Києва.

За інформацією прокуратури, зокрема, під час акції біля Кабінету міністрів України 24 листопада із натовпу у бік міліціонерів було кинуто кілька димових шашок, шматки бруківки та застосовано сльозогінний газ. Крім того, деякі учасники мітингу, намагаючись відтіснити працівників міліції та прорватися до будівлі уряду, зламали шлагбаум, чим завдали державі матеріальну шкоду.

”Наразі за вказаними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) та ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України”, - зазначили у столичній прокуратурі.