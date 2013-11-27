ДАІ Донецька просить водіїв скоригувати свої маршрути руху

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху і попередження транспортних заторів під час проведення сьогодні футбольного матчу «Шахтар» (Україна) - «Реал-Сосьєдад» (Іспанія) Державтоінспекція м. Донецька рекомендує всім власникам транспортних засобів наперед скоригувати свій маршрут руху в об`їзд центральної частини міста і вулично-дорожньої мережі, прилеглої до стадіону «Донбас-Арена».

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ Донецька.

У Державтоінспекції нагадали, що у зв`язку з тим, що на час футбольного матчу на проїжджій частині, прилеглій до стадіону, паркується велика кількість автобусів з уболівальниками, водіям транспортних засобів необхідно обирати швидкість руху з урахуванням значного зменшення пропускної спроможності дороги, дотримуватись дистанції і бокового інтервалу.

ДАІ нагадує водіям про необхідність забезпечення мінімальної швидкості під час проїзду пішохідних переходів, а також на шляху проходження уболівальників-пішоходів і неухильного виконання вимог співробітників Державтоінспекції, своєчасного реагування на спеціальні звукові, світлові сигнали патрульних автомобілів і жестів регулювальників.

Державтоінспекція не рекомендує уболівальникам залишати транспортні засоби без нагляду. Безпечніше залишити автомобілі на час матчу на стоянках, що охороняються.