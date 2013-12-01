У Києві під час акцій протесту постраждало 15 міліціонерів

1 грудня у Києві під час акцій протесту постраждали 15 міліціонерів, 8 правоохоронців – госпіталізовані.

«Наразі постраждали вже 15 працівників міліції, 8 правоохоронців доставлені до лікувального закладу», - повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Скільки всього одержали травми, поки що сказати важко, - відзначили у ВЗГ. - Госпіталізовані правоохоронці дістали різні тілесні ушкодження – черепно-мозкові травми, отруєння газом, ушкодження кінцівок».

Нагадаємо, після жорстокого розгону Євромайдану в Києві в ніч на 30 листопада, 1 грудня в столиці і по всій країні сотні тисяч громадян вийшли на акції громадянського протесту.

Однак, сьогодні близько 14:00 невідомі провокатори почали штурм Адміністрації Президента. Народний депутат Петро Порошенко на Банковій закликав учасників акції мирно вирішити ситуацію, проте його заклики так і не були почуті протестувальниками. Порошенка силою зняли з екскаватора, на якому мітингувальники рухалися до підрозділу «Беркут». Проте після цього був розпорошений газ і мітингувальники почали відходити від будівлі АП і правоохоронців.

Пізніше спецназ почав масово застосовувати шумові гранати і сльозогінний газ, коли в їх бік почав рухатися бульдозер, на якому перебували з десяток молодих людей.

Після вибухів гранат силовикам вдалося зупинити бульдозер, а радикально налаштовані мітингувальники відступили.

Проте вони поводяться доволі агресивно. Журналісти, які перебувають на місці події, відзначають, що провокатори гасла кричать українською, а розмовляють між собою російською мовою.

Вони продовжують кидати в спецназ різні предмети, включаючи каміння і «коктейлі Молотова».

Крім того, молоді люди показують, що вони добре володіють навиками протидії бійцям силових структур і знають їх тактику поведінки.