На Чернігівщині міліціонери врятували життя породіллі

У Чернігівській області правоохоронці врятували життя породіллі. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Про неординарний медичний випадок начальникові районної міліції Ігорю Паніотову розповіла телефоном головний лікар Новгород-Сіверської центральної районної лікарні Світлана Шам. Вона повідомила, що у 37-річної пацієнтки, матері п’ятьох дітей, яка мешкає в одному з сіл неподалік райцентру, під час пологів раптово відкрилася нестримна кровотеча. Дитина з’явилася на світ успішно, її життю нічого не загрожувало, а от за порятунок матері лікарям довелося боротися упродовж багатьох годин.

На допомогу місцевим колегам з Чернігова прибули фахівці обласного рівня. Звідти ж санітарною авіацією було доставлено необхідні медикаменти та препарати крові. Але породілля негайно потребувала ще й донорської крові, адже крововтрата сягнула трьох з половиною літрів.

Головлікар звернулася не тільки до підлеглих, а й до керівників ряду районних установ та організацій з проханням про допомогу. Найпершим серед них — до начальника райвідділу внутрішніх справ. Підполковник міліції Ігор Паніотов негайно зібрав весь наявний особовий склад, коротко змалював ситуацію та підсумував: від рішення кожного міліціонера, здати кров чи відмовитись від цього, залежить життя людини.

Готовність поділитися кров’ю задля порятунку жінки висловили всі присутні. Правоохоронці організовано рушили до пункту переливання крові при райлікарні, де після медичного огляду декому з них навіть було відмовлено через наявні протипоказання. У підсумку, в перші години після звернення медиків по допомогу кров здали дев’ятеро працівників Новгород-Сіверського райвідділу внутрішніх справ. Згодом до них приєдналися колеги, що змінилися з чергування.

Життя багатодітної матері було врятовано. За оцінкою лікарів, наразі її стан хоч і тяжкий, але стабільний. Простежується позитивна динаміка. Правоохоронці щиро сподіваються, що загроза життю породіллі минула остаточно. Але, в кожному разі, готові й у майбутньому прийти на допомогу усім, хто цього потребуватиме.