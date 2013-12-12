У жителя Одещини вилучили бідон марихуани

У домоволодінні 49-річного жителя м. Кілія Одеської області виявили та вилучили марихуану загальною вагою 25 кг. Про це повідомили в управлінні зв’язків із громадськості МВС України.

Чоловік зберігав наркотик у гаражі, помістивши його в металевий бідон та у мішок. За словами затриманого, марихуану він вирощував на околиці м. Кілії з метою подальшого збуту. Приблизна вартість такої партії наркотику становить близько 750 тисяч гривень.

Наразі чоловіка затримано. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії та оперативно-розшукові заходи для встановлення всіх обставин, а також кола осіб, причетних до вирощування та подальшого збуту марихуани.