У Полтаві пенсіонер на засіданні суду двічі вистрілив у юриста

У середу, 18 грудня, близько 12-ї години у приміщенні Ленінського районного суду міста Полтави пенсіонер у суді з пневматичного пістолета кілька разів вистрілив в юриста енергетичної компанії.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Полтавського облуправління міліції.

За даними правоохоронців, під час судового засідання у цивільній справі один з учасників процесу, 71-річний чоловік, з пневматичного пістолета марки «Флобер» вистрілив у 64-річного чоловіка.

«Підприємство, що поставляє електроенергію населенню, подало до суду на користувача їх послуг у зв`язку з порушеннями з боку останнього. У певний момент 71-річний відповідач дістав пневматичний пістолет марки «Флобер» і двічі вистрілив у 64-річного юридичного представника підприємства. Кулі потрапили в шию і спину, постраждалий потребував медичної допомоги. Працівники судової міліції «Грифон» миттєво відреагували на дану подію і затримали «стрільця». Зараз його доставлено до Ленінського райвідділу міліції. Згодом у літньої людини заболіло серце, і він теж звернувся по медичну допомогу», - повідомили в міліції.

Постраждалого юриста доставлено до лікарні. Міліція з`ясовує всі обставини події. Міліція також з`ясовує, чому працівники систем безпеки не відреагували на наявність пістолета в одного з фігурантів суперечки.