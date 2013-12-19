На Донеччині затримано членів ОЗГ, які щодоби заробляли 10 тис. грн.

На Донеччині правоохоронці затримали членів організованої злочинної групи, які щодоби заробляли близько 10 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, щодня зловмисники збували близько 150 доз амфетаміну.

Як зазначається у повідомленні, оперативники Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУМВС України в Донецькій області виявили та припинили протиправну діяльність злочинної групи з ознаками організованості.

Члени цієї ОЗГ займалися збутом серед молоді психотропної речовини – амфетаміну – в особливо великих розмірах.

Зловмисники збували щодоби 150 доз психотропної речовини на суму близько 10 тисяч гривень. Діяла ОЗГ на території м. Маріуполь, до її складу входили 4 місцевих жителі віком від 27 до 33 років.

За фактом незаконного збуту психотропної речовини слідчими стосовно затриманих відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Наразі організатор та учасники угруповання затримані.

За місцем проживання молодиків проведені обшуки, у ході яких вилучено 16 тисяч гривень, близько 300 г амфетаміну та 730 г канабісу. Вилучені речовини направлені на дослідження.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, аби встановити всі обставини події, а також осіб, причетних до незаконного обігу психотропних речовин.