В МВС відбулася зустріч з главою Єврокомітету з протидії тортурам

Міністр внутрішніх справ зустрівся з главою Єврокомітету з протидії тортурам.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, Віталій Захарченко поінформував Летіфа Хусейнова про ті заходи, що вже здійснені або плануються у відомстві, аби уникнути в майбутньому можливих випадків непропорційного застосування сили правоохоронцями по відношенню до учасників масових акцій. Крім того, мова йшла про внесення змін до законодавства в частині регламентування мирних зібрань.

Глава МВС під час зустрічі з президентом Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (ЄКПТ) зазначив, що для запобігання повторенню випадків непропорційного застосування сили по відношенню до учасників масових акцій у Міністерстві внутрішніх справ України уже вжито ряд заходів.

Зокрема, 19 грудня Міністерство внутрішніх справ поінформувало голову Верховної Ради України про опрацювання пропозицій щодо запровадження обов’язкової ідентифікації правоохоронців під час виконання покладених на них завдань.

Віталій Захарченко детально поінформував представників про перебіг подій, що мали місце у столиці в період з 21 листопада по 1 грудня. Він також запевнив представників ЄКПТ в тому, що у МВС зацікавлені в об’єктивному і неупередженому розслідуванні тих. Він також поінформував членів ЄКПТ про те, що попередні висновки службового розслідування вже направлені до органів прокуратури, проте розслідування ще триває.

Міністр внутрішніх справ України підкреслив, що неодноразово інформував депутатів Верховної Ради про те, що вкрай необхідно прийняти Закон України «Про мирні зібрання».

– Цей закон пройшов через Венеціанську комісію. На наш погляд, він чітко встановлює права і обв’язки як організаторів цих мирних зібрань, так і працівників міліції, – наголосив Віталій Захарченко.

Летіф Хусейнов підкреслив необхідність проведення ефективного розслідування фактів непропорційного застосування сили міліцією, а також вжиття необхідних заходів, аби подібних випадків не було в майбутньому.

На завершення зустрічі Віталій Захарченко зазначив, що МВС зробить все належне для того, аби українські громадяни отримали максимум користі від роботи міліції. Він також підкреслив, що спільні зусилля керівництва МВС і представників ЄКПТ спрямовані виключно на забезпечення конституційних прав громадян.