У Луганську затримали студента з трьома паспортами Нігерії

Правоохоронці з’ясували, що один з іноземних студентів перебуває в Луганську за підробленими документами. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Працівники міліції провели оперативно-розшукові заходи, під час яких був встановлений 24-річний молодий чоловік, який приїхав до Луганська, щоб вивчати основи економіки й стати дипломованим фахівцем. Зокрема, міліціонери встановили місце його проживання.

У ході проведеного санкціонованого обшуку за місцем його проживання правоохоронці виявили в нього цілу «колекцію» документів, у якій опинилося аж три нігерійських паспорта. Один з них – прострочений, другий – нещодавно виданий посольством африканської країни, а третій – взагалі з іншими даними, хоча фотографія в ньому цього ж студента. Зараз працівники міліції з'ясовують, як у іноземного студента з'явилося три паспорти.

Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 358 Кримінального кодексу України «Підробка документів чи використання підроблених документів. Триває досудове слідство.

Іноземні студенти, які приїхали за знаннями в нашу країну, обов'язково забезпечуються житлом. При цьому оформляються відповідні документи, до яких вписується адреса реєстрації. Та деякі з наших гостей не бажають жити в наданому їм житлі, і намагаються зняти квартиру або житловий будинок у приватному секторі. Крім того, деякі з них намагаються зайнятися бізнесом, і в результаті колись житлова квартира перетворюється на щось подібне до складу або цеху.