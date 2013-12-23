ДАІ попереджає водіїв про адміністративну і кримінальну відповідальність у випадку навмисного блокування центральних транспортних магістралей Києва 26 грудня у рамках акції протесту, яка вже другий місяць триває на Майдані Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник начальника УДАІ ГУ МВС України в місті Києві Ігор Опанасенко.

За його словами, у деяких ЗМІ з`явилися заклики до водіїв 26 грудня виїхати в урядовий квартал - вулиці Банкова, Лютеранська, Грушевського, Інститутська, Шовковична, Круглоуніверситетська. Такий масовий виїзд до центральної частини міста призведе до значних ускладнень у дорожньому русі і може паралізувати подальше пересування всього транспорту.

Опанасенко наголосив на відповідальності за такі порушення, зокрема, стаття 125 Кодексу України про адміністративні порушення забороняє без узгодження з ДАІ рух колон у складі більше 5 автомобілей, що тягне за собою відповідальність у вигляді накладання штрафу від 255 до 800 грн. Крім того, за блокування транспортних комунікацій статтею 279 Кримінального кодексу України передбачена відповідальність - від штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправних робіт до арешту на півроку або обмеження волі до 3 років.

Як зазначив Опанасенко, керівництво столичної ДАІ провело переговори з ініціаторами акції, на яких сторони дійшли порозуміння.

“Не ускладнюйте рух транспорту для себе і для інших учасників дорожнього руху”, - закликав Опанасенко.