У Києві підприємці давали авто на прокат обладнані прослушкою

У Києві засуджено двох підприємців, які незаконно використовували пристрої негласного отримання інформації, повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України.

Як повідомляється, набув чинності вирок Оболонського районного суду м.Києва за кримінальним провадженням, розпочатим Службою безпеки України стосовно двох керівників однієї зі столичних автопрокатних фірм, які незаконно використовували пристрої негласного отримання інформації.

Двох підприємців, котрі надавали послуги з прокату та оренди автомобілів визнано винними у незаконному використанні та обладнанні спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації автомобілів представницького класу, які є власністю автопрокатної фірми.

Зловмисники отримували конфіденційну інформацію про приватне життя своїх клієнтів шляхом аудіофіксації розмов та дій водія і пасажирів автомобіля, а також визначення їхнього місцезнаходження. У разі отримання компрометуючої інформації вони шантажували клієнтів. Заборонені до вільного обігу СТЗ вмонтовували у передні панелі авто, вентиляційні системи та під передніми або задніми сидіннями.

У березні 2013 року співробітники СБУ припинили протиправну діяльність підприємців. За результатами проведених санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили з автомобілів спецзасоби.

Експертиза підтвердила, що вилучені прослуховуючи пристрої відносяться до СТЗ, застосування яких дозволено лише оперативним підрозділам правоохоронних органів з дозволу суду.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Головне слідче управління СБУ.

За рішенням суду, двох власників приватної структури визнано винними у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) Кримінального кодексу України. Їм призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки. Крім цього, вони зобов’язані сплатити витрати, пов’язані з розглядом справи та проведених експертиз у розмірі 13 тис. 363 грн кожний.