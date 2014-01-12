Експерти про події біля суду та Святошинського райвідділу у Києві

Кожен несе індивідуальну відповідальність за свої протиправні вчинки.

Таку думку висловив Віталій Кузнецов професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, аналізуючи ситуацію, яка склалася в ніч з 10 на 11 січня під стінами Києво-Святошинського суду та Святошинського райуправління столичної міліції.

- Люди, які вчиняють протиправні дії, вважають, що коли такі дії виходять від натовпу, то відповідальність не настане, бо відповідальність, як ми знаємо є індивідуальна, а колективної, зокрема кримінальної відповідальності, у нас не передбачено. Але насправді кожна особа, яка вчиняє протиправні дії несе персональну відповідальність, вона встановлюється досудовим розслідуванням. Безперечно, починаючи від опору працівникові правоохоронного органу і завершуючи застосуванням насильства, завданням конкретних тілесних ушкоджень працівникам правоохоронних органів, за такі дії передбачена кримінальна відповідальність.

Віталій Кузнецов наголошує на тому, що будь-яка дія, навіть необережна, направлена проти працівника правоохоронного органу в багатьох країнах світу викликає суспільний резонанс, оцінюється досить жорстоко з боку держави.

- На жаль, ті особи, які застосовували насильство і вчиняли інші протиправні дії проти працівників правоохоронних органів вони не завжди усвідомлюють, що ці дії є протиправними не тільки в нашій країні, вони передбачені в законодавстві багатьох країн світу. Вивчення досвіду інших країн показує, що покарання за такі дії досить жорстоке: від штрафу і до позбавлення волі. У Польщі, Німеччині, Франції працівники поліції мають достатньо повноважень, аби завадити грубому порушенню закону. Спочатку порушників попереджають про відповідальність, а якщо вони продовжують порушувати Закон, то відповідний керівник поліцейських сил може застосувати і силу, і спецзасоби, і водомети і це об’єктивно оцінюється суспільством. Проблемою для України залишається відсутність Закону про мирні зібрання, який би чітко регулював права та обов’язки сторін, які беруть участь у масовому зібранні, як спільноти, так і правоохоронних органів. Якби такий закон був прийнятий у нас, то багато конфліктів вирішувалося саме на базі цього закону.