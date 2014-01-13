Чоловіка, який майже 2 роки був у розшуку, затримали на Майдані

Міліціонери затримали «охоронця» наметового містечка на Михайлівській площі у Києві, який перебував у розшуку за вчинення крадіжок і вирощування та зберігання наркотиків. До цього часу зловмисник уже 6 раз вислухав вирок Феміди.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Працівники міліції Херсонщини розшукували 49-річного уродженця Хмельницької області за вчинення низки крадіжок та вирощування коноплі.

До вчинення цих злочинів, чоловік уже неодноразово був засуджений і в останнє звільнився із місць позбавлення волі у 2009 році. Останнім часом працював пастухом в одному із сіл Херсонщини. Але певно такої роботи йому було замало, тому «заробляв» на життя ще й крадіжками, а також вирощував наркотичне зілля.

Міліція затримала чоловіка у Києві. Той пояснив, що ще 26 листопада приїхав на акцію на Майдані Незалежності, а в подальшому влаштувався охоронцем наметового містечка на Михайлівській площі.

Це уже не перший розшукуваний, якого правоохоронці затримують під час масових акцій у столиці. Наприкінці грудня працівники УБОЗ Закарпаття затримали молодика, якого розшукували за вчинення шахрайських дій.