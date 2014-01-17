У Ялті затримали 42-річного педофіла

У Ялті затримали педофіла. 42-річний місцевий житель шукав жертв для своїх утіх на ялтинській набережній. Обирав дітей, які гуляли самі без дорослих.

Нині правоохоронцям відомо про двох потерпілих дітей: хлопчика та дівчинку, 11 та 12 років. Однак, вони припускають, що потерпілих може бути набагато більше.

Про педофіла правоохоронці дізналися випадково, коли в одному з районів Ялти шукали крадіїв. Оперативникам повідомили, що з квартири, де триває ремонт, часто лунають дитячі голоси. Недитячі ігри підозрюваний фільмував на свій мобільник. Вигадував цілі сценарії, кажуть оперативники. Із дівчинкою та хлопчиком зловмисник познайомився на набережній. Діти були самі. Чоловік пригостив їх цукерками, запросив їх, нібито, показати як робить ремонт. А потім пропонував гроші за знімання. Про те, що сталося з їхніми дітьми, батьки дізналися від правоохоронців.

Затриманий мав родину: цивільну дружину та двох дітей, за плечима - кілька судимостей. На його рахунку крадіжки, пограбування та зґвалтування. Зі своїх сорока двох років 22 він провів за ґратами. Нині йому загрожує до восьми років за ґратами. Проте, підозрюваний свою провину відкидає і каже, що його затримали через наклеп. Свої дії він пояснює проханням і згодою дітей.

Правоохоронці знайшли ще одну потерпілу – це 17-річну дівчина, яку затриманий схиляв до вживання наркотиків. Наразі шукають і інших можливих жертв підозрюваного.

ТСН