В Умані застрелили голову правління «Уманьгазу»

17 січня в Умані (Черкаська область) у своєму робочому кабінеті було застрелено голову правління газопостачального підприємства «Уманьгаз» Володимира Мельника.

Про це УНІАН повідомили в секторі зв’язків із громадськістю УМВС Черкаської області.

За даними міліції, вбивство сталося близько 9 ранку. Встановлено, що невідомий зі зброєю зайшов на територію підприємства й відкрив стрілянину. Також невідомий поранив головного бухгалтера, якого зараз госпіталізовано з вогнепальним пораненням руки. Невідомий чоловік забарикадувався в приміщенні. На місці працює слідчо-оперативна група.

Мельник, 1962 року народження, був депутатом Черкаської облради від фракції Партії регіонів, а також головою Уманської міськорганізації ПР.