На Львівщині шахрайка "напозичала" у громадян понад 700 тис. грн.

Львівські правоохоронці викрили 47-річну жительку міста Львова, яка незаконно заволоділа коштами громадян на загальну суму 738 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, до правоохоронців Львівщини надійшло одинадцять заяв від мешканців Львова та області про те, що вони стали жертвами шахрайства, оскільки надавали у позику гроші на розвиток бізнесу жительці Львова, яка обіцяла вчасно повернути кошти, а також виплачувати відсотки за користування „кредитом”. У результаті довірливі громадяни стали жертвами шахрайських дій: їм не виплачували обіцяні відсотки, а також не повернули гроші.

Як встановили правоохоронці в ході розслідування, упродовж десяти років 47-річна львів’янка, увійшовши у довіру до громадян, позичила у них кошти, нібито для розвитку бізнесу, обіцяючи за це виплачувати відсотки. У такий спосіб вона, за попередніми даними, ошукала 11 жителів області і незаконно заволоділа коштами на загальну суму 738 000 гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.190 КК України (Шахрайство). Дане правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

У даному провадженні жінці обрано запобіжний захід - домашній арешт.

На даний час триває досудове розслідування.