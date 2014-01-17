Захарченко: "Наркоманія - загроза національній безпеці держави"

Міністерство внутрішніх справ повинно ініціювати об’єднання зусиль органів державної влади та громадських організацій на спільну стратегію і план дій щодо реалізації антинаркотичної політики.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, про це Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко заявив на засіданні колегії, присвяченої підбиттю підсумків роботи відомства у 2013 році.

За його словами, одним з основних напрямків діяльності МВС є боротьба з наркозлочинністю, оскільки на сучасному етапі наркоманія являє собою реальну загрозу національній безпеці держави. На офіційному обліку перебуває близько 100 тисяч споживачів наркотиків, половина з них мають діагноз «наркоманія».

Віталій Захарченко зазначив, що минулого року правоохоронцями викрито 8,7 тисяч кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збутом наркотиків. Це складає більше чверті з усіх викритих. Особлива увага приділяється міліціонерами виявленню осіб, які схиляють до вживання наркотиків інших.

Крім того, у 2013 році було задокументовано майже 60 фактів легалізації коштів, отриманих від наркобізнесу. До суду направлено понад 30 кримінальних проваджень відносно діяльності організованих злочинних наркоугруповань. Також ліквідовано 9 стійких наркобізнесових структур. Для унеможливлення продовження наркобізнесу органами внутрішніх справ накладено арешт та вилучено майна на суму понад 41 мільйон гривень.

– Ми оголошуємо безжалісну боротьбу з цим злом, насамперед – із наркозбувальниками, – наголосив Міністр внутрішніх справ.

За його словами, зараз як ніколи потрібно удосконалювати державну систему профілактики наркоманії та запроваджувати постійний моніторинг наркоситуації у країні.

– Міністерство внутрішніх справ повинно ініціювати об’єднання зусиль органів державної влади, громадських організацій на спільну стратегію і план дій щодо реалізації антинаркотичної політики, – наголосив глава МВС.