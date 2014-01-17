У Одесі за хабарництво затримано доцента вузу

У Одесі затримано доцента одного з вузів, який підозрюється в отриманні хабарів на суму 33 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського міського управління міліції, підозрюваний цю суму одержав від студентів протягом двох місяців.

«У рамках проведених спеціальних заходів задокументовано вісім таких фактів. Перевагу чоловік віддавав іноземній валюті», - повідомили в прес-службі.

У ній також уточнили, що співробітники відділу державної служби по боротьбі з економічними злочинами Одеського міського управління міліції затримали 67-річного доцента під час отримання чергової грошової винагороди – 250 дол. від студентки. За ці гроші викладач обіцяв забезпечити успішний результат при складанні іспиту і захисті курсової роботи.

Затриманому оголошено про підозру в здійсненні правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовцем) Кримінального кодексу України. Відповідальність за даний вид злочину передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років і з конфіскацією майна.

У прес-службі уточнили, що зараз, згідно з рішенням суду, підозрюваний перебуває під домашнім арештом. Продовжується слідство.