У “Голосі України” опубліковано закон щодо заочного кримінального провадження

У сьогоднішньому номері газети Верховної Ради “Голос України” опубліковано закон “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо заочного кримінального провадження”.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня Президент Віктор Янукович підписав закон «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо заочного кримінального провадження», ухвалений парламентом 16 січня.

Законом передбачається удосконалення законодавчих засад здійснення кримінального провадження та імплементація міжнародних стандартів щодо можливостей здійснення кримінального провадження без участі особи, яка ухиляється від прибуття до органів досудового розслідування або суду.

Згідно із законом, заочне кримінальне провадження здійснюватиметься: у випадку, якщо підозрюваний чи обвинувачуваний у вчиненні кримінального правопорушення ухиляється від прибуття на виклик до органу досудового розслідування або суду і при цьому здійснення кримінального провадження визнано можливим за його відсутності; з урахуванням загальних положень та з дотриманням усіх процесуальних гарантій для підозрюваного чи обвинуваченого.

Документом встановлено, що особа, щодо якої здійснюється заочне кримінальне провадження, має право у будь-який момент прибути для безпосередньої участі у кримінальному провадженні, що має наслідком його здійснення у загальному порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом.

З метою недопущення порушення прав та свобод підозрюваного чи обвинуваченого передбачено, що під час здійснення заочного кримінального провадження участь захисника такої особи є обов`язковою.

Встановлено, що доведення особою факту, що вона не змогла прибути на судовий виклик з поважних причин чи не змогла повідомити про причини неприбуття з поважних причин, є безумовною підставою для скасування судового рішення, ухваленого за результатами заочного кримінального провадження.

Згідно із законом, підозрюваному чи обвинуваченому, крім спрощеної процедури оскарження судового рішення, ухваленого за результатами заочного кримінального провадження, гарантується право на оскарження такого рішення в апеляційному порядку.