Дільничний врятував життя трирічній дитині

У Рівненській області правоохоронець побачивши дитину посеред дороги, ні на секунду не замислився, кинувся рятувати життя малюку, на якого рухався автомобіль.

Про це повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Рівненській області.

Дільничний саме повертався до опорного пункту, коли побачив дитину, на проїжджій частині дороги. Міліціонер кинувся на дорогу, схопив трирічного хлопчика та відскочив з ним на узбіччя.

«Я послизнувся і впав на бруківку, проте автомобіль що рухався на маля поїхав далі, як ніби нічого й не бачив – говорить дільничний інспектор Рівненського МВ УМВС капітан міліції Микола Пирог. – За кілька секунд страшна небезпека була позаду. Хлопчик злякався і плакав. Спочатку навіть не говорив, як звати».

Правоохоронець заспокоїв дитину і забрав його до опорного пункту. Уже коли були в теплому приміщені хлопчик почав розповідати, що пішов з татом та сестричкою до магазину. Де й згубився.

Близько двох годин правоохоронці розшукували батьків. Малюк же в цей час дивився мультики, їв бутерброди та солодощі, якими його пригощали правоохоронці.

«Ми дякуємо капітану міліції за те, що врятував нашого сина, – говорить тато хлопчика, – якби не він нам навіть страшно подумати, що могло статися з нашою дитиною».