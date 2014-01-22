У столиці судитимуть останнього учасника банди «Журавля»

Кримінальне провадження відносно «екс-учасника» банди «Журавля» направлено до суду. За численні розбої та вимагання чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

За даними правоохоронців, у свої 34 роки він має сім судимостей та провів за ґратами понад 10 років.

Чоловік був одним із членів жорстокої банди, учасники якої засуджені за вчинення злочинів насильницького характеру із застосуванням вогнепальної зброї до 12-13 років тюремного ув’язнення.

З кінця 2011 року він перебував у розшуку та після двох років переховувань був затриманий працівниками управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в м. Києві. Під час затримання у нього вилучили бойову вогнепальну зброю та набої.

Наразі досудове слідство закінчено. Зловмиснику доведеться відповідати за бандитизм, вимагання, розбої та незаконне поводження зі зброєю.