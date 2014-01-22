За масові заворушення у столиці до ОВС уже доставлено понад 70 осіб
21:50, 22 січня 2014Кримінал
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За масові заворушення у столиці до органів внутрішніх справ уже доставлено понад 70 осіб, для 18-ти з них суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
Зокрема, йдеться в повідомленні, що із числа затриманих 36 затримано процесуально в рамках відкритого кримінального провадження за ст. 294 Кримінального кодексу України – масові заворушення. 34-м уже повідомлено про підозру. А 18-ти особам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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