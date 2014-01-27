Будівлю Мін’юсту звільнено – МВС

Протестувальники залишили захоплені приміщення Міністерства юстиції України. Активісти, зокрема, члени громадського руху «Спільна справа», яке очолює Олександр Данилюк, повністю звільнили будівлю Міністерства юстиції України. «Всередині зараз працює слідчо-оперативна група міліції», – йдеться у повідомленні. Міністерство внутрішніх справ України звертається до інших протестувальників, які утримують захоплені державні органи, діяти за прикладом цього громадського руху та добровільно звільняти захоплені будівлі.

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